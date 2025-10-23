Wohnen im Westhof, Dübendorf; Conen Sigl Architekt:innen, Zürich.

Baupreis Zürcher Oberland 2025 Das Architektur Forum Zürcher Oberland hat fünf Projekte mit dem Baupreis 2025 ausgezeichnet. Prämiert wurden Conen Sigl, Linea Landscape Architecture, Comte/Meuwly, EMI und Bernath + Widmer. 23.10.2025 07:00

Seit 2001 und bereits zum neunten Mal verleiht das Architektur Forum Zürcher Oberland den Baupreis für realisierte Architekturprojekte aus der Region. Dieses Jahr gewinnen das ‹House for (almost) everything› von Comte/Meuwly, das Projekt ‹Wohnen im Westhof› von Conen Sigl, der Speicher Obere Mühle von Bernath + Widmer, der Grünfelspark von Linea Landscape Architecture und das Wohnhaus Schulstrasse EMI Architekt*innen. «Der Baupreis würdigt nicht allein die planerische Leistung, sondern richtet den Blick bewusst auf die Bauherrschaften, die mutig und engagiert hinter den Projekten stehen», schreibt Elisabeth von Mann, Präsidentin Architektur Forum Zürcher Oberland, über den diesjährigen Wettbewerb. «Sie schaffen damit nicht nur Bauwerke, sondern leisten auch einen Beitrag zur Identität unserer Region.» ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### ###Media_5### ###Media_1### Nominierte Projekte Jonagold, Rapperswil-Jona; Raumfindung Architekten, Rapperswil-Jona Gartenhaus, Uster; Horisberger Wagen Architekten, Zürich Alterswohnen Rehbühl, Uster; Neff Neumann Architekten, Zürich Neubau Kindergarten Rosswinkel, Illnau-Effretikon; Bienert Kintat Architekten Jury Oliver Erb, BDE Architekten (Jurypräsident); Sabine Bär, Wild Bär Heule Architekten; Pascale Guignard, Guignard & Saner Architekten; Roman Häne, Kollektiv Nordost; Valentin Loewensberg; Kristin Müller, Ryf Partner Architekten....