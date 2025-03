Das Wohngebäude überdacht das Terrassengeschoss, das an heissen Tagen Schutz vor der Sonne bietet. Foto: Marcelo Villada Ortiz

Marion Elmer 08.03.2025 08:00

Baumhaus über Bellinzona Andrea Frapolli und Guidotti Architetti haben in Bellinzona ein Mehrfamilienhaus realisiert. Zwischen Berg und Tal ist den Architekten ein spannungsvolles Zusammenspiel gelungen. 08.03.2025 08:00

Steil führt die Salita alla Chiesa zur Pfarrkirche von Daro. Der verlassen wirkende, aber immer noch prächtige Sakralbau thront hoch über der Tessiner Kantonshauptstadt und ist doch nur fünf Fussminuten vom Bahnhof Bellinzona entfernt. Wer hinter der Kirche um die Ecke biegt, steht kurz darauf vor einem modernen Baumhaus. Der schmale, lange und leicht geknickte Neubau balanciert auf vier Pfeilern. Mit einer Stahlkonstruktion liessen sich kostspielige Erdarbeiten am Steilhang vermeiden, und die Vegetation wurde geschont. Das Attikageschoss wirkt als Überzug, der das Hauptgeschoss mitträgt, und beherbergt alles Technische. ###Media_4### ###Media_5### Talseitig, vor Sonne und Regen geschützt, führen ein privater Weg und Stiegen zu einem Terrassengeschoss und zu den Eingangstüren der Wohnungen. Via Wendeltreppe in den Pfeilern erreicht man die oberen Stockwerke der kompakten Wohneinheiten. Badezimmer und Toiletten sind in einem zentralen Kern im ersten Geschoss angeordnet, das auf der nordöstlichen Seite auch von der Salita alla Chiesa zugänglich ist. Die seitlichen, lang gezogenen Räume sind flexibel unterteil- und nutzbar. Raumhohe Fenster geben den Blick zum Berg oder zum Tal, auf Bellinzona und seine Burgen, frei. ###Media_2### ###Media_3### Kleine Gärten zwischen Haus und Weg fügen sich teils harmonisch in das Terrain ein, teils wurde die Topografie mit Eigenbauten eingeebnet. Die Terrassen sind – im Hinblick auf immer heissere Sommer – hangseitig angeordnet und werden vom ersten Geschoss überdacht. Gleichwohl ist, wohl vornehmlich im Winterhalbjahr, auch die exponiertere Dachfläche als Aussenraum nutzbar. Für Heizung und Warmwasser sorgt eine Luftwärmepumpe, die im Sommer auch den Fussboden kühlt. Eine Photovoltaik-Anlage ergänzt das nachhaltige Konzept. Parkplätze waren aufgrund der steilen, schwer zugänglichen Lage und des nahen Bahnhofs keine geplant....