Für manche ein Bijou, für andere eine Bausünde: Das Triemli-Hochhaus von Rudolf und Esther Guyer. (Bild: Karin Bürki)

Deborah Fehlmann 10.10.2022 13:35

Baukultur am Verhandlungstisch Eine Ausstellung im Heimatschutzzentrum stellt unser Verständnis von Baukultur zur Debatte. Das reiche Rahmenprogramm lädt zum Mitreden ein. 10.10.2022 13:35

«Bijou oder Bausünde?» Diese Frage stellt der Schweizer Heimatschutz nicht nur rhetorisch, sondern will sie mit Interessierten von jung bis alt diskutieren. Parallel zur aktuellen Ausstellung in der Villa Patumbah, die unser Verständnis von und unseren Umgang mit Baukultur thematisiert, finden deshalb zwischen Oktober und April Führungen und Veranstaltungen statt, die zur aktiven Teilnahme auffordern. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Crashkurs in Architekturkritik und die öffentliche Jurierung von Wettbewerbsprojekten. Auch Schulkinder können sich im Rahmen von Workshops bereits als Nachwuchs-Kritiker üben. Dem jugendlichen Sprachgebrauch entsprechend heisst die zu verhandelnde Frage in diesem Fall: «Wow» oder «Wäh»?...