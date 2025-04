Der BancaStato Swiss Architectural Award 2024 geht an Al Borde, ein in Quito (Ecuador) gegründetes Architekturbüro von Pascual Gangotena, David Barragán, Maríaluisa Borja und Esteban Benavides.

Die Arbeiten von Al Borde überzeugte die Jury unter Vorsitz von Mario Botta durch die kollektive Herangehensweise an das Planen und Bauen, die sich auch in der Einbindung lokaler Gemeinschaften widerspiegle. Die Projekte bewiesen eine breite und gründliche Interpretation des Konzepts der Nachhaltigkeit, heisst es im Jury-Statement. In ihrer Methodik beziehen sie sich auf traditionellen Bautechniken bis hin zu modernen Experimenten.

Ausgezeichnet werden Learning Viewpoint im Cerro Blanco Waldreservat, Guayaquil (2021–2022), der Raw Threshold Pavilion in Sharjah, VAE (2022–2023) sowie die Yuyarina Pacha Gemeindebibliothek, Huaticocha, Ecuador (2023–2024).

Der mit 100'000 CHF dotierte Preis wird alle zwei Jahre vergeben und richtet sich an internationale Architektinnen und Architekten unter 50 Jahren, die mindestens drei bedeutende Werke realisiert haben. Die Preisverleihung findet am 8. Mai statt, die Ausstellung mit allen Nominierten Projekten läuft bis im Oktober im Teatro dell'architettura Mendrisio.