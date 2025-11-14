In der Kategorie ‹Health› erhält das Projekt ‹AGNES› für das Kantonsspital Baden von Nickl & Partner Architekten eine Auszeichnung. Fotos: HG Esch and Achim Birnbaum

Auszeichnung, Petition und Tadel für das KSB Das Kantonsspital Baden wird am World Architecture Festival ausgezeichnet. Gleichzeitig geht die Debatte um den Abriss des Altbaus in die nächste Runde. 14.11.2025 11:25

Beim World Architecture Festival in Miami werden jährlich Preise für realisierte und geplante Bauten vergeben. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören unter anderem der Japanische Pavillon für die Expo in Osaka, das Shunde Yunlu Wetland Museum im Süden Chinas und das geplante Projekt einer kanadischen Schule in Mexiko. Unter den internationalen Preisträgern befindet sich auch ein Projekt aus der Schweiz. In der Kategorie ‹Health› erhält das Projekt ‹AGNES› für das Kantonsspital Baden von Nickl & Partner Architekten eine Auszeichnung. Das Spital wird für seine vorbildliche Interpretation der ‹Healing Architecture› gelobt. Im Jury-Kommentar heisst es: «Durch die nahtlose Verbindung von digitaler Intelligenz, nachhaltiger Bauweise und menschenzentriertem Design veranschaulicht KSB, was eine Gesundheitseinrichtung sein kann und sein sollte: anpassungsfähig, effizient und tief auf die Bedürfnisse der Menschen und des Planeten abgestimmt.» Störfaktor oder schutzwürdig? Gleichzeitig geht die Debatte um den Erhalt, respektive den Abriss, des alten Spitals in die nächste Runde. In der Medienmitteilung zur Auszeichnung bezeichnet das KSB den Altbau als «Störfaktor» und zitiert die Architektin Christine Nickl-Weller: «Das alte Gebäude nimmt dem neuen Spital seine ganze Noblesse. Die urbane Einbindung des neuen Spitals wird durch den Altbau maximal gestört.» Das KSB verweist auf eine Petition mit 7000 Unterschriften, die den Aargauer Heimatschutz dazu aufruft, seine Beschwerde gegen den Rückbau des Altbaus zurückzuziehen. Ebenfalls am Freitag meldete sich der Aargauer Heimatschutz selbst zu besagter Petition zu Wort. In einer Medienmitteilung kritisiert er diese wegen einseitiger Informationen. Das KSB versuche damit: «die selbst verschuldete Verzögerung beim Abbruchvorhaben dem Aargauer Heimatschutz in die Schuhe zu schieben.» So habe das KSB ...