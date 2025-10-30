Lesen mit tiun
Ausschreibung ‹Voliere- Gebäude 2029plus›

Fürs Volière-Gebäude, 1938 im Stadtpark von St.Gallen erbaut und ein herausragendes Beispiel des Neuen Bauens, wird eine neue Nutzung gesucht. Die Ausschreibung läuft bis 21. November 2025.

Urs Honegger   30.10.2025 18:02

Die Stadt St.Gallen sucht eine Betreiberin oder einen Betreiber mit neuem Nutzungs- respektive Betriebskonzept für das ehemalige Voliere-Gebäude – mit dem Ziel, dieses baulich wie auch betrieblich in eine tragfähige Zukunft zu überführen und dank der neuen Ausrichtung des Gebäudes für die städtische Bevölkerung einen Mehrwert zu generieren. Gesucht werden innovative, zeitgenössische und eigenständige Projektideen und Nutzungskonzepte. Die Stadt St.Gallen schlägt das nächste Kapitel der Geschichte des Voliere-Gebäudes auf: Mit dem Auszug der Volieren-Gesellschaft auf Ende 2025 eröffnen sich neue Nutzungsmöglichkeiten für das denkmalgeschützte Gebäude und dessen direkte Umgebung. Als Eigentümerin sieht die Stadt grosses Potenzial für eine Umnutzung und Neuausrichtung. Deshalb sucht das Hochbauamt im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens eine Projektidee mit Nutzungs- und Betriebskonzept. Die Ausschreibung läuft bis 21. November 2025.

Hier gehts zur Ausschreibung: https://www.stadt.sg.ch/content/stsg/home/raum-umwelt/ausschreibungen/voliere-2029.html

