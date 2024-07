«Eine aufgeklärte, zeitgeistige und zuweilen sperrige Plattform für Architekturkritik»: Kontextur

Ausgezeichnete Architekturkritik Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten würdigt die Arbeit unserer Kolleginnen und damit die Architekturkritik als Fach. Mit dabei: die Macherinnen von KONTEXTUR. Dazu drei Sommerwünsche. 12.07.2024 11:07

Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten vergibt alle drei Jahre den BDA-Preis für Architekturkritik. Damit ehrt der ehrwürdige Verband «eine herausragende Leistung auf dem Gebiet der kritischen Auseinandersetzung zu Fragen des Planens und Bauens mit publizistischen Mitteln». Laura Weißmüller hätte das schöner formuliert. An sie, die seit 2009 als Redakteurin beim Feuilleton der Süddeutschen Zeitung schreibt, geht der diesjährige Preis. Die Jury würdigt ihre Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt, deren zentraler Massstab «die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Architektur» sei. Wir gratulieren! Und empfehlen, die Texte von Laura Weißmüller zu lesen, sie sind wirklich toll. Eine von vier «Besonderen Auszeichnungen» geht an die Macherinnen der digitalen Plattform KONTEXTUR, Katharina Benjamin, Angelika Hinterbrandner und Patrick Martin. Sie hätten «mit ihrem Blog Kontextur eine aufgeklärte, zeitgeistige und zuweilen sperrige Plattform für Architekturkritik geschaffen», so die Jury. «Ihr Blog und ihr begleitender Podcast haben sich als wichtige Stimme in der Architekturdiskussion der jüngeren Generation etabliert.» Bemerkenswert sei ihre Fähigkeit, komplexe architektonische Themen auf eine zugängliche und dennoch tiefgründige Weise zu behandeln. Auch hier gratulieren wir herzlich. Ausgehend von diesen Meldungen haben wir drei Sommerwünsche: 1. Liebe NZZ, eure Kolleginnen der SZ machen es vor: Gute Architekturkritik ist gefragt und wird wahrgenommen. 2012 hatte der BDA die Architekturkritik in der NZZ noch als «gegenwärtig einer der wichtigsten Impulsgeber in der deutschsprachigen Zeitungslandschaft» bezeichnet und Roman Hollenstein den obigen Preis verliehen. Tempi passati. Seit dem Abgang von Sabine von Fischer ist in der Feuilleton-Redaktion niemand mehr, der die Architektur mit Kompetenz vertritt. Bitte ändern! 2. Lieber...