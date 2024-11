Ein neues Buch mit Beispielen, technischen Zeichnungen, Hintergrundtexten.

Aus Hass wird Liebe Gerade in der Schweiz haben sich anspruchsvolle Architekten mit Solartechnik schwergetan. Das hat sich ins Gegenteil verkehrt. Ein Essay aus dem neuen Buch «Made of Solar». 05.11.2024 14:26

«Schweizer Architekten hassen Solartechnik. Gebäudetechnik generell. Sichtbare Technik. Und sie lieben Material.» Das schrieb ich Ende 2022 in der NZZ. Was die hiesige Architektur in den letzten vierzig Jahren zu weltweitem Ansehen geführt hatte, so meine damalige These, habe sich als Bremsklotz für Innovation erwiesen. Während in anderen Ländern die Moden kamen und gingen, entschleunigte man in der Schweiz die Ästhetik. In Nachbarländern schlug die Architektur postmoderne Kapriolen, hier vereinfachte man Formen, perfektionierte Details und erlaubte sich mit der «Analogen Architektur» auch mal ein wenig Melancholie. Die Profilierung einer Holzfassade erklärte man zur Weltanschauung, ein Tragwerk zum Bedeutungsträger. Die jungen Wölfe der 1980er-Jahre, später Professoren und ihre Schülerinnen, jonglierten mit Grundrisstypen, experimentierten mit Materialien, erfanden Konstruktionen – ohne Solartechnik. 2017 sagte der inzwischen verstorbene Zürcher Architekt Marcel Meili an einem Podium über gutes Bauen: «Solarpanels sind nicht unschuldig!» ###Media_4### Es gab auch Ausnahmen. «Solararchitekten» wie Karl Viridén, Beat Kämpfen oder René Schmid bauen seit Jahrzehnten Leuchttürme der Nachhaltigkeit. In ihren Büros stehen viele Solarpreis-Trophäen. Aber keine Auszeichnungen für gute Bauten, denn eine gute Energiebilanz macht aus einem Haus noch keine Architektur. «Man muss dem Gebäude die Nachhaltigkeit nicht zwingend ansehen», hatte Karl Viridén gesagt, als er mir Anfang 2013 sein Plusenergiehaus in Romanshorn zeigte, eines der ersten Solarhäuser, über die ich schrieb, die Sanierung eines Baus aus den 1960er-Jahren. Dem sah man allerdings die Stromproduktion seiner Fassade auf den ersten Blick an. Bei späteren Projekten entwickelten Viridén und seine Solararchitekturkollegen PV-Module, bei denen die Technik hinter Farbschichten verborgen ist. Sie dacht...