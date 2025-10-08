Kiosk im neuen Kleid: Die 1970er-Form mit den runden Ecken bleibt, die Materialisierung ist zeitgenössisch. Fotos: Studio Gataric

Damaris Baumann 08.10.2025 16:00

Der Swisslos-Kiosk beim Zürcher Kaufhaus Globus schimmert seit Kurzem in einem warmen Weisston. Knopfmosaikfliesen umschmiegen die abgerundeten Ecken des Kleinbaus, der an prominenter Lage zwischen Warenhaus und Pestalozzianlage steht. Das Provisorium wurde seit 1987 nach Bedarf umplatziert, bis es seinen heutigen Standort fand – wo der Modulbau aber in Vergessenheit geriet. Zwischenzeitlich schien sogar die Eigentümerin Swisslos nicht mehr zu wissen, dass ihr der Kiosk gehört. Die angrenzenden Warenhäuser empfanden den zunehmend baufälligen, mit Plakaten und Graffitis übersäten Kiosk als Schandfleck an der gehobenen Lage. ###Media_2### Nach der raschen Pinselsanierung folgte 2025 eine umfassende Erneuerung. Doch damit für das bislang provisorisch platzierte Gebäude die Bestandsgarantie gelten konnte, musste der Kiosk vor Ort instand gesetzt werden. Hinter der neuen Verkleidung versteckt sich deshalb noch immer die alte Glasfaserkunststoffhülle Mit der Einkleidung der zeittypischen Form durch Keramikfliesen hat das Architektur- und Designbüro Kistler ein Unikat geschaffen. Die Fensterrahmen und das neue klappbare Vordach aus Messing setzen zeitgenössische Akzente. Obwohl sie innen und aussen nach Normwerten gedämmt ist, wirkt die Gebäudehülle nur minimal dicker als zuvor, sodass die Proportionen erhalten geblieben sind. ###Media_3### ###Media_1### Der Swisslos-Kiosk ist zu einem nutzungs- und standortgerechten Kleinod in Massarbeit geworden. Er dürfte das städtische Leben bereichern, gerade weil er an seine Geschichte anknüpft. Leichte Gebrauchsspuren werden ihm sogar zuträglich sein. Seit 2022 verkauft die neue Pächterin nicht nur Lose über den Tresen, sondern auch ihren fair produzierten Kaffee; trotz des schicken Ausdrucks des Baus gibt es das Getränk wie gewohnt zu einem fairen Preis. Die Menschen setzen sich schon mal mit einem Espresso oder einem Flat Wh...