Die aufblasbare Konzerthalle ist am Vierwaldstättersee zu Gast (Foto: Patrick Hürlimann).

Aufblasbare Arche Noch wenige Tage steht die aufblasbare Konzerthalle «Ark Nova» von Anish Kapoor in Luzern. 10.09.2025 10:12

Die aufblasbare Konzerthalle Ark Nova entstand nach dem Tsunami 2011 als mobile kulturelle Geste für die betroffenen Regionen Japans. Entworfen haben sie der Künstler Anish Kapoor und der 2022 verstorbene Architekt Arata Isozaki als temporären Raum zwischen Skulptur, Architektur und Konzertsaal. Nach Stationen in Matsushima, Sendai, Fukushima und Tokio landet sie erstmals in Europa: Vom 4. bis 14. September 2025 dient sie auf der Luzerner Lidowiese als Spielort des Lucerne Festivals. Die Halle besteht aus einem PVC-beschichteten, 6 Millimeter starkem Polyesterfasergewebe und kommt ohne konventionelle Tragstruktur aus. Ihre organische Form erinnert an Kapoors Werk Leviathan. Wie es sich wohl anfühlt, in diesem aubergine-pinkfarbenen Gewölbe der Musik zu lauschen? 300 Menschen können das gemeinsam erfahren.