Architonic startet neu Die Online-Rechercheplattform Architonic.com ist mit neuem Design online. KI-Funktionen sollen die Suche in der riesigen Datenbank verbessern. 10.04.2025 16:30

Als erstes fällt die Farbe auf, ein frisches Rot prägt das neue Architonic. Aktuell noch als Betaversion wurde die redesignte Plattform am vergangenen Dienstag am Salone del Mobile in Mailand gelauncht. Die Kommunikation des Unternehmens, das neben Designboom und Archdaily zum Verbund ‹DAAily Platforms› der NZZ gehört, geizt anlässlich des Neustarts nicht mit Versprechungen. Ein «umfassender Satz neuer Funktionen, angetrieben von modernster künstlicher Intelligenz» mache die Produkt- und Materialsuche jetzt «schneller, intelligenter und personalisierter». Gleichzeitig will das neue Architonic die Zusammenarbeit für Design-Profis verbessern. Dazu gibt es das ‹Architonic Studio›, in dem Nutzerinnen Projektlisten und Designboards erstellen und teilen können. Direkte Anbindungen an Figma, Miro, Google Slides und die Adobe Creative Cloud stehen bereits zur Verfügung, 3D-Konstruktions- und Visualisierungssoftware würden bald integriert. Nicht nur uns Nutzerinnen gegenüber ist Architonic verantwortlich, auch den bezahlenden Herstellerfirmen will die Plattform mit dem Redesign Mehrwert bieten. Sie sollen einen besseren Einblick ins Nutzerverhalten bekommen und erfahren, wie ihre Produkte geplant, spezifiziert und kombiniert werden. Ein erster Blick auf die Beta-Version zeigt ein grosszügigeres Layout mit vielen Bildern. Eine prominent platzierte visuelle Suche lädt dazu ein, Bilder hochzuladen, um mit ähnlichen Produkten inspiriert zu werden. Die versprochenen KI-Funktionen scheinen zu funktionieren, bleiben aber im Dunkeln. Sichtbar bleibt das Rot, das sich frühlingshaft von der alten schwarz-grauen Site abhebt. ###Media_2###...