Die Stiftung für die Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zürich prämierte zum achten Mal beispielhafte Bauten im Kanton. Mit einer Auszeichnung respektive Anerkennung werden Architekturschaffende und Bauherrschaften bedacht, die sich in vorbildlicher Weise für die Realisierung besonders qualitätsvoller Architektur engagiert haben. Das Bewusstsein für die aktuelle Baukultur im Kanton Zürich soll damit gefördert und die öffentliche Diskussion über das Bauen angeregt werden. Gesucht waren Projekte, die Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen liefern, sich in ihren städtischen, ländlichen oder kulturellen Kontext sensibel einpassen, ökologische Verantwortung tragen, einen bewussten Umgang mit Materialien und Ressourcen pflegen und eine hohen Nutzungsqualität aufweisen. Pro Auszeichnung werden 10’000 Franken übergeben – das Preisgeld geht je hälftig an die Bauherrschaft und Architekturschaffenden. Träger der Stiftung für die Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zürich sind der Kanton Zürich, vertreten durch die Baudirektion, die Zürcher Kantonalbank sowie die Ortsgruppen Zürich des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten und des Schweizerischen Werkbundes. Prämiert wurden Neubauten, Umbauten, Instandsetzungen und städtebauliche Leistungen, die zwischen 1. Januar 2022 und 31. Dezember 2024 im Kanton Zürich vollendet worden sind. Ausgezeichnet 2025 Hochhausensemble Leutschenbach in Zürich ###Media_1### ARGE Ateliergemeinschaft Sihlquai Staufer & Hasler Architekten von Ballmoos Partner Architekten mavo Bauträger Leutschenbach AG / Nyffenegger Immobilien Provisorische Sportbauten im Kanton Zürich ###Media_2### pool Architekten, Takt Baumanagement, Makiol Wiederkehr, Blumer-Lehmann, Schäfer Holzbautechnik Bauträger Kanton Zürich, Hochbauamt Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Schulhaus Wallrüti in Wint...