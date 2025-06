Dem Forum Architektur Winterthur wurde der Mietvertrag gekündigt. Das Forum hat deshalb eine Gruppe gebildet, die das Veranstaltungslokal kaufen und als BauKulturhaus betreiben will.

Dem Forum Architektur Winterthur wurde der Mietvertrag gekündigt. Das Forum hat deshalb eine Gruppe gebildet, die das Veranstaltungslokal als BauKulturhaus betreiben will. Zu Hause ist das Forum in einem 150-jährigen Industriebau, im Inventar der Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung aufgeführt, entworfen vom Architekten Ernst Jung und direkt am westlichen Zugang zum Sulzer-Areals Stadtmitte gelegen.

Die Betriebs-Trägerschaft besteht aus dem Forum Architektur, der SIA Sektion Winterthur, der Sektion ZAGG des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA), dem Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen und der Stadt Winterthur.

Die heutige Besitzerin Implenia, welche das Forum die Liegenschaft über die letzten Jahre fast unentgeltlich nutzen liess, will im Sommer mit der Liegenschaft auf den Markt gehen. Ein Kernteam aus der potentiellen Trägerschaft für den Betrieb prüft nun die verschiedenen Möglichkeiten, um ein Kaufangebot zu unterbreiten.