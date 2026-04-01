Vincent Mangeat vor 25 Jahren.

«Architectour de Suisse» (3/26): Vincent Mangeat Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Die Folge 3 führt in die Romandie zu Vincent Mangeat. 01.04.2026 09:00

Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt. Die Filme zeigen eine Generation von Architekturschaffenden an einem Übergangsmoment: Der international beachtete Schweizer Minimalismus hatte seinen Höhepunkt überschritten, neue Positionen begannen sich zu formieren (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger). Die dritte Folge der Serie führt von der Deutschweiz in die Romandie zum damals sechzigjährigen Vincent Mangeat, einer prägenden Figur der Westschweizer Architekturszene. Mit dem 1988 eröffneten Gymnasium von Nyon war ihm ein vielbeachteter und heiss diskutierter Beitrag zur Postmoderne gelungen. Um die Jahrtausendwende – dies zeigen die im Film porträtierten Bauten – war seine Architektur zurückhaltender geworden, ohne an Eigenwilligkeit zu verlieren. Mit Interesse verfolgt der von Stéphane Goël realisierte Film schliesslich Mangeats Unterricht an der EPFL und bestätigt, dass der Architekt auch ein begnadeter Lehrer war. Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...