Annette Gigon und Mike Guyer vor 25 Jahren.

«Architectour de Suisse»: Gigon/Guyer (Folge 2) Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Die Folge 2 porträtiert Annette Gigon und Mike Guyer. 30.03.2026 11:30

Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt. In der zweiten Folge der Serie treten Annette Gigon und Mike Guyer auf. Ihr Erstlingswerk, das Kirchner Museum in Davos, hatte sie 1992 international bekannt gemacht und gilt noch heute als exemplarisches Beispiel für die reduzierte, materialbewusste Formensprache des sogenannten Schweizer Minimalismus. Zehn Jahre später, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, waren weitere Museen dazu gekommen: Im Film zu sehen sind das Liner Museum in Appenzell und das Archäologische Museum und der Park Kalkriese in Osnabrück sowie Pläne und Modelle des in Entstehung begriffenen Espace de l’Art Concret der Donation Albers-Honegger im französischen Mouans-Sartoux. Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...