Aus dem Archiv: Peter Märkli über sein Schaffen.

«Architectour de Suisse»: Peter Märkli (Folge 1) Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. In Folge 1 zu sehen: Peter Märkli. 28.03.2026 08:00

Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt. Die Filme zeigen eine Generation von Architekturschaffenden an einem Übergangsmoment: Der international beachtete Schweizer Minimalismus hatte seinen Höhepunkt überschritten, neue Positionen begannen sich zu formieren (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger). Die erste Folge widmete sich dem damals 48jährigen Zürcher Architekten Peter Märkli. Zu sehen sind die frühen Einfamilienhäuser in Trübbach und Azmoos sowie La Congiunta, das Haus für Reliefs und Halbfiguren von Hans Josephsohn in Giornico, ausserdem das Atelier von Märkli in Zürich und ein Besuch des Architekten bei seinem Freund und Mentor Josephson. Der sinnige Titel der Episode lautet ‹Häuser wie Skulpturen›. Regie führte die Filmemacherin und Kulturjournalistin Cornelia Strasser. Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...