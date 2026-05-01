Abo
Shop
weiterlesen mit Abo
Mario Campi vor 25 Jahren.

Architectour de Suisse (7/26): Mario Campi

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 6 portätiert den Tessiner Architekten Mario Campi.

Jonathan Jäggi,Marcel Bächtiger   20.05.2026 09:00
Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger). Folge 7 portaitiert den Tessiner Architekten Mario Campi. Campi gehörte zu den älteren Protagonisten der Serie: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er gerade ins Pensionsalter eingetreten, seine langjährige Lehrtätigkeit an der ETH Zürich war zu Ende gegangen. Nichtsdestotrotz spielt der von Beat Kuert realisierte Film ausschliesslich am Hönggerberg, genauer: in den Gebäuden und Höfen der dritten Ausbauetappe des ETH Campus Hönggerberg von 2004, für die Mario Campi und Franco Pessina verantwortlich zeichneten. Die viel interessanteren und auch viel gelungeneren Bauten Campis der 60er, 70er und 80er Jahre – die Casa Felder, die Chiesa Madonna di Fatima, das Museum im  Castello Montebello in Bellinzona etc. – muss man sich also hinzudenken (oder die aktuelle Ausstellung «Tendenzen at 50: Portrait of an Exhibition» an der ETH besuchen). Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...
Architectour de Suisse (7/26): Mario Campi

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 6 portätiert den Tessiner Architekten Mario Campi.

 20.05.2026 09:00
Architektur
Architektur, wie sie eben noch war
Architektur
Architectour de Suisse (6/26):
Miroslav Šik
Architektur
Architectour de Suisse (5/26): Roulet & Brodbeck
Architektur
Architectour de Suisse (4/26): Theo Hotz
Architektur
«Architectour de Suisse» (3/26): Vincent Mangeat
Architektur
«Architectour de Suisse» (2/26): Gigon/Guyer
Architektur
«Architectour de Suisse» (1/26): Peter Märkli
Hochparterre
Aprilausgabe 2026
Mehr zum Thema
Architektur Architektur, wie sie eben noch war
Architectour de Suisse (6/26):
Miroslav Šik
Architectour de Suisse (5/26): Roulet & Brodbeck
Architectour de Suisse (4/26): Theo Hotz
«Architectour de Suisse» (3/26): Vincent Mangeat
«Architectour de Suisse» (2/26): Gigon/Guyer
«Architectour de Suisse» (1/26): Peter Märkli
Hochparterre
Aprilausgabe 2026
Weitere Nachrichten
Gewaltfrei für die Landschaft
Gehen in Zeiten des Klimawandels
Hochparterre im Mai 2026
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch