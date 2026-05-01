Mario Campi vor 25 Jahren.

Architectour de Suisse (7/26): Mario Campi Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 6 portätiert den Tessiner Architekten Mario Campi. 20.05.2026 09:00

Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger). Folge 7 portaitiert den Tessiner Architekten Mario Campi. Campi gehörte zu den älteren Protagonisten der Serie: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er gerade ins Pensionsalter eingetreten, seine langjährige Lehrtätigkeit an der ETH Zürich war zu Ende gegangen. Nichtsdestotrotz spielt der von Beat Kuert realisierte Film ausschliesslich am Hönggerberg, genauer: in den Gebäuden und Höfen der dritten Ausbauetappe des ETH Campus Hönggerberg von 2004, für die Mario Campi und Franco Pessina verantwortlich zeichneten. Die viel interessanteren und auch viel gelungeneren Bauten Campis der 60er, 70er und 80er Jahre – die Casa Felder, die Chiesa Madonna di Fatima, das Museum im Castello Montebello in Bellinzona etc. – muss man sich also hinzudenken (oder die aktuelle Ausstellung «Tendenzen at 50: Portrait of an Exhibition» an der ETH besuchen). Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...