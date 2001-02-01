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Miroslav Šik in Architectour de Suisse.

Architectour de Suisse (6/26): Miroslav Šik

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 6 porträtiert den Architekten Miroslav Šik.

Jonathan Jäggi,Marcel Bächtiger   06.05.2026 09:00
Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt. Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde.  Folge 6 ist dem Erfinder der Analogen (oder später Altneuen) Architektur gewidmet: Miroslav Šik. Diejenigen, die ihn nicht als Professor erlebt haben, erhalten im Film einen guten Eindruck von Šiks rhetorischer Überzeugungskraft; aus dem «wertkonservativen Rebellen» (Hochparterre anno 1992) konnte so der Vordenker einer traditionsaffinen Haltung werden, die die Schweizer Architektur der Nuller- und Zehnerjahre prägen sollte....
Architectour de Suisse (6/26): Miroslav Šik

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 6 porträtiert den Architekten Miroslav Šik.

 06.05.2026 09:00
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