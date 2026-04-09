Abo
Shop
weiterlesen mit Abo
Theo Hotz vor 25 Jahren.

Architectour de Suisse (4/26): Theo Hotz

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 4 porträtiert den Architekten Theo Hotz.

Jonathan Jäggi,Marcel Bächtiger   09.04.2026 08:45
Einst spannte Hochparterre mit der SRG SSR zusammen: ‹Architectour de Suisse› war eine Filmreihe inklusive Taschenbuch zur aktuellen Schweizer Architekturszene. In den Jahren 2001/02 wurden insgesamt 26 Episoden von je 15 Minuten Länge ausgestrahlt (siehe dazu den Artikel aus dem Aprilheft «Architektur, wie sie eben noch war» von Marcel Bächtiger). «Ich fühle mich als Handwerker», sagt in Folge 4 der Zürcher Theo Hotz, sozusagen die bodenständige Schweizer Variante der High-Tech-Architekten. Stahl und Glas prägen die Bauten des gelernten Hochbauzeichners, darunter zahlreiche Geschäfts- und Bürohäuser oder die Hallen der Messe Basel. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten arbeitete Hotz – damals 73-jährig – gerade an «Sihlcity», dem neuen Shopping- und Freizeitcenter am Stadtrand Zürichs. Zu sehen gibt es zudem seine grosse Kunstsammlung, die sich – «viel von wenigen!» – zur Hauptsache aus Werken von Jean Tinguely und Max Bill zusammensetzt. Zum 25-Jahr-Jubiläum von ‹Architectour de Suisse› macht Hochparterre sämtliche Filme der Reihe wieder zugänglich. Mit dem Erscheinen des April-Hefts werden die ersten drei Episoden veröffentlicht, die weiteren folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Die Filme erlauben eine Rückschau auf die jüngere Vergangenheit der Schweizer Architektur – wohlbekannt und zugleich fremder, als man vermuten würde. ...
Architectour de Suisse (4/26): Theo Hotz

Vor 25 Jahren produzierten Hochparterre und das Schweizer Fernsehen eine Filmreihe zur Schweizer Architektur. Wir machen sie wieder zugänglich. Folge 4 porträtiert den Architekten Theo Hotz.

 09.04.2026 08:45
Architektur
Architektur, wie sie eben noch war
Architektur
«Architectour de Suisse» (1/26): Peter Märkli
Architektur
«Architectour de Suisse» (2/26): Gigon/Guyer
Architektur
«Architectour de Suisse» (3/26): Vincent Mangeat
Hochparterre
Aprilausgabe 2026
Mehr zum Thema
Architektur Architektur, wie sie eben noch war
«Architectour de Suisse» (1/26): Peter Märkli
«Architectour de Suisse» (2/26): Gigon/Guyer
«Architectour de Suisse» (3/26): Vincent Mangeat
Hochparterre
Aprilausgabe 2026
Weitere Nachrichten
Recylingterrazzo – einfach und individuell
Der Geometrieingenieur
Eine Krone fürs Volk
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch