Netzwerktagung zum Thema «Kosmos Schulhaus: Lern-Räume über Baukultur» (Bild: Fiona Hager | Archijeunes )

Archijeunes-Netzwerktagung zum Schulhausbau Am 21. November lädt Archijeunes zur Netzwerktagung 2025. Thema ist der «Kosmos Schulraum» – und damit die Frage, wie sich Baukultur am eigenen Schulhaus erkunden lässt. 06.10.2025 15:21

«Kinder und Jugendliche verbringen einen Grossteil ihres Alltags in Schulhäusern, Schulzimmern, auf Schulhöfen und Schulwegen», schreibt Archijeunes in ihrer Einladung zur diesjährigen Netzwerktagung. «Diese verschiedenen Schul-Räume prägen mit ihren Strukturen, Materialien und Atmosphären die Lehr- und Lernformen.» Während Archijeunes selbst es sich zur Aufgabe gemacht hat, die baukulturelle Bildung an Schweizer Schulen zu fördern, richtet die Tagung also ihren Blick auf das Schulhaus als Lern- und Sozialraum. «Wie lässt sich Baukultur am eigenen Schulhaus erkunden?», lautet die entsprechende Frage. «Wie können Erneuerungen von Schulhaus-Arealen für die Mitwirkung und die Gestaltung von schulischen Lernprozessen genutzt werden? Wie kann die (Weiter)Entwicklung von Lern-Räumen in die baukulturelle Bildung einfliessen?» Die Archijeunes-Netzwerktagung, die am 21. November an der PH Bern stattfindet, soll den Austausch zwischen Vertreter:innen aus der Welt der Bildung und dem Planungs- und Bauwesen anregen. Im Dialog soll das Bewusstsein zu Schulhausarealen als Lernort und Lerngegenstand über Baukultur geschärft werden. Die genauen Informationen zum Programm finden Sie hier. Wie Archijeunes schreibt, kann man sich momentan nur noch für die Warteliste anmelden. Allerdings sei die Chance noch gross, aufgrund von Abmeldungen einen Platz zu finden. Allez hop!...