Im Spitz des keilförmigen Volumens finden sich grosszügige Loggien. Fotos: Marco Cappelletti

Marion Elmer 09.08.2025 08:00

Das Südtessin ist ein Hotspot der Zuwanderung in die Schweiz. Untergebracht wurden die Asylsuchenden bis vor einem Jahr in zwei provisorischen Unterkünften. Das neue Bundesasyl- zentrum, das diese ersetzt, bietet nun Platz für bis zu 350 Menschen. Es steht auf einer Parzelle im Grenzgebiet der Gemeinden Balerna und Novazzano. Angesichts der Ängste, die Bundesasylzentren in den betroffenen Regionen auslösen, ist der Standort keine Überraschung. Auf den ersten Blick ist er ein eigentlicher Unort, eingeklemmt zwischen abweisenden Industriegebäuden, einer stark befahrenen Strasse und einem Gleisfeld. Wie schafft man trotz dieser Ausgangslage ein Zentrum, in dem Geflüchtete ankommen dürfen, um sich von den Strapazen ihrer Flucht zu erholen und sich neu zu orientieren? Den Architekten gelingt dieses Kunststück mit drei griffigen Gestaltungsmassnahmen. ###Media_2### Erstens teilen sie das Areal mit einem langen, keilförmigen Gebäude in zwei Hälften. Der halböffentliche Empfangsplatz im Süden harrt zurzeit noch seiner Gestaltung, bis ein benachbartes Haus umgebaut ist. Auf der anderen Seite des Riegels befindet sich ein privater, von Gleisen begrenzter Hof. Mit je einem Spiel- und einem Sportplatz sowie Tischen und Bänken ausgestattet, entsteht ein geschützter Aussenraum. Zweitens verbinden Lopes Brenna die Geschosse mit zwei breiten, natürlich belichteten Treppenhäusern. Selbst wenn viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind – zu den oberen Wohnetagen, zum Esssaal oder zu den Schulzimmern im ersten Stock –, kommt selten ein Gefühl der Enge auf. Und drittens bringen breite Fensterbänder geschossweise Licht in die Etagen. Sie rahmen Ausblicke in die Umgebung ein, etwa in die Hügellandschaft des Mendrisiotto. Fensterbänke aus Holz laden zum Sitzen ein, und sei es nur, um das Handy an einer der zahlreichen Steckdosen aufzuladen. Als Zugabe befindet sich im Spitz ...