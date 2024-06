Andri Gerber setzt sich seit vielen Jahren für die Vermittlung von Baukulturvermittlung über Games und spielerische Zugänge ein.

Redaktion Hochparterre 26.06.2024 14:40

An der Generalversammlung vom 25. Juni 2024 wurde Andri Gerber als neuer Präsident von Archijeunes gewählt. Der Co-Direktor des Instituts für konstruktives Entwerfen an der ZHAW in Winterthur setzt sich seit vielen Jahren für die Vermittlung von Baukultur ein, unter anderem über Games und spielerische Zugänge.

Der Architekt Andri Gerber ist seit 2011 Dozent und seit 2017 Professor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, wo er vor gut zwei Jahren die Co-Leitung des Instituts für konstruktives Entwerfen übernommen hat. In seiner Arbeit setzt sich Gerber seit Jahren für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung und eine adressatengerechte Vermittlung von Städtebau und Architektur ein. In diesem Zusammenhang hat er auch verschiedene baukulturelle Videogames für Kinder und Jugendliche mitentwickelt. Die Bedeutung von traditionellen Spielen und Computergames in der baukulturellen Bildung wird auch Thema der Archijeunes-Netzwerktagung vom 29.11.2024 im Haus der Elektrischen Künste in Basel sein. Neben Andri Gerber erhält der Archijeunes-Vorstand mit Anja Meyer, Ludovica Molo und Claudia Schwalfenberg kompetente Verstärkung.