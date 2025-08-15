Heutiger Gast ist Andreas Hofer unseres Podcasts Intendant der Internationale Bauausstellung IBA’27, die in der Region Stuttgart den «präemptiven Strukturwandel» vorantreiben will. Hofer erzählt im Gespräch, welche Rolle Umbauprojekte für die Zukunft spielen und weshalb die Region jetzt handeln muss, um nicht ins wirtschaftliche und städtebauliche Abseits zu geraten.



Mehr zum Thema Umbau und Transformation lesen Sie im Augustheft von Hochparterre: «Präventive Kehrtwende» über die geplante Umnutzung des Sindelfinger Krankenhausareal – eines der spannendsten IBA’27-Projekte.