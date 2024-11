Andreas Billeter Fotos: Jasmin Frei

Redaktion Hochparterre 12.11.2024 10:55

Der Architekt Andreas Billeter wird am 1. Januar 2025 die Nachfolge von Ueli Keller antreten, der seit 1994 für die Stiftung PWG aktiv ist und seit 2013 das Präsidium innehat. «Andreas Billeter ist ein ausgewiesener Experte im Bereich des gemeinnützigen Wohnungsbaus» schreibt die Stiftung PWG in einer Medienmitteilung. «Als Leiter Bau bei der Zürcher Baugenossenschaft Süd-Ost engagiert er sich für die Entwicklung nachhaltiger und kostengünstiger Wohnsiedlungen. Davor realisierte er das Wohn- und Gewerbehaus «Zollhaus» der Genossenschaft Kalkbreite.» In seiner Funktion als Stiftungsratspräsident werde Andreas Billeter seine Expertise einbringen, um die Ziele der Stiftung PWG konsequent weiterzuverfolgen. «Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr, die Aufgabe des Stiftungsratspräsidenten der Stiftung PWG zu übernehmen», wird Billeter zitiert. «Die Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohn- und Gewerberaum in Zürich beinhaltet nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine soziale Verantwortung.»