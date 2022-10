Landenberghaus, Greifensee, Ersteller: Politische Gemeinde Greifensee, Architektur: Horisberger Wagen Architekten und Stehrenberger Architektur.

AFZO Baupreis 2022 Das Architekturforum Zürcher Oberland hat das Landenberghaus in Greifensee, ein Wohn- und Geschäftshaus in Uster und ein Mehrfamilienhaus in Egg ausgezeichnet. 26.10.2022 20:00

Alle drei Jahre richtet das Architekturforum Zürcher Oberland (AFZO) einen Baupreis aus. Dieses Jahr wurden 33 Projekte eingereicht und eine Fachjury hat daraus sieben Bauten für den Baupreis Zürcher Oberland nominiert. Heute wurden im Kulturhaus Garage Wetzikon aus den sieben Nominierten drei Baupreisträger erkoren. Ausgezeichnet wurden das Landenberghaus in Greifensee von Horisberger Wagen Architekten und Stehrenberger Architektur, das Wohn- und Geschäftshaus Bankstrasse in Uster von Käferstein & Meister Architekten sowie das Mehrfamilienhaus ‹Wohnen in den Bäumen› in Egg von Osterhage Riesen Architekten. Nominiert waren ausserdem das Gemeinschaftsmöbel ‹Feuerring XL› von Robin Winogrond für das Studio Vulkan, die Wohnüberbauung ‹Ametsberg› von Zita Cotti Architekten, das Gesundheitszentrum Rosenthal von kit architects sowie das Mehrfamilienhaus ‹Stegenmühle› von moos.giuliani.hermann architekten. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_1### «Die nominierten und prämierten Projekte reflektieren unseren Zeitgeist und liegen örtlich gut verteilt im Zürcher Oberland. Sie alle stiften Identität und definieren den Ort in positiver Art und Weise neu. Mit ihrer Auszeichnung wird klar, dass Architektur und Umweltgestaltung klaren Kriterien unterliegt und zu einer höheren Lebensqualität beiträgt», schreiben die Veranstalter über die Auswahl der Jury, bestehend aus Kirstin Müller (Präsidentin, ryf Partner Architekten), Sabine Bär (wild bär heule Architekten), Oliver Erb (BDE Architekten), Pascale Guignard (Guignard & Saner Architekten), Roman Häne (Kollektiv Nordost) und Paul Rickli (BGS & Partner Architekten)....