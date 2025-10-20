Per Januar 2026 übergibt Andreas Ruby (links) den Stab des Schweizerischen Architekturmuseum S AM an Adam Szymczyk (rechts). (Fotos: Wilma Leskowitsch / Unbekannt)

Adam Szymczyk wird <br>Direktor am S AM Per Januar 2026 übernimmt der aus Polen stammende Kunstkurator das Direktorium des Schweizerischen Architekturmuseums. Die wichtigsten Fakten und Fragen. 20.10.2025 11:00

Ein kurzer Rückblick: Am 1. Mai 2016 übernahm der zuvor in Berlin wohnhafte Architekturpublizist und -kurator Andreas Ruby die Nachfolge von Hubertus Adam als Direktor des S AM Schweizerisches Architekturmuseum. Im März 2025 verkündete das Museum, Ruby verlasse das Haus nach bald zehn Jahren auf eigenen Wunsch, um «eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen». Nun hat der Stiftungsrat die Nachfolge bestimmt: Per 1. Januar 2026 übernimmt Adam Szymczyk die Direktion des S AM. ###Media_2### Wer ist Adam Szymczyk? Szymczyk ist ein aus Polen stammender Kunstkurator und in Basel kein Unbekannter. Von 2003 bis 2014 war er Direktor und leitender Kurator der Kunsthalle Basel, die im gleichen Haus wie das S AM sitzt. 2008 leitete er ausserdem die 5. Berlin Biennale gemeinsam mit Elena Filipovic, die auf seinen Rücktritt bei der Kunsthalle als Direktorin folgte. Szymczyk wirkte in der Folge als künstlerischer Leiter der documenta 2017 in Kassel und Athen. Anschliessend arbeitete er vor allem frei von Zürich aus. Nach einem markant überzogenen Budget der documenta war es seither ruhiger um ihn geworden. Wie wurde er gewählt? Die Findungskommission bestand aus den vier S AM Stiftungsrät:innen Emanuel Christ und Meinrad Morger aus Basel, Ludovica Molo aus Lugano, Céline Guibat aus Sion sowie zwei externen Mitgliedern: Niels Olsen und Fredi Fischli von ‹gta exhibitions› aus Zürich (mit einer Stimme) und Christine Binswanger aus Basel, die das Gremium leitete. Von 58 Bewerbungen wurden acht Personen eingeladen. Dann schlug die Kommission Szymczyk vor, was der Stiftungsrat bestätigte. ###Media_3### Was heisst das inhaltlich für das S AM? Im März war von einem persönlichen Abgang die Rede, nicht von einer inhaltlichen Neuausrichtung. Angesichts von Szymczyks bisher anekdotischer Verbindung zur Architektur ist dies zumindest fraglich – auch wenn die heutige Medi...