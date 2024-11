Metropol und ehemaliges Modehaus Spengler, gesehen durch die Linse von Tom Huber

Acht Bauten der Zürcher City in einem Buch Heute Abend wird im Architekturforum Zürich das Buch ‹Massgeschneidert› vorgestellt. Die Publikation versammelt acht ikonische Bauten der Zürcher City – alle wurden vom selben Büro saniert und in Stand gesetzt. 28.11.2024 07:38

Vom Weissen Schloss am See über das Metropol an der Limmat bis hin zum Schanzenhof an der Talstrasse versammelt das Buch ‹Massgeschneidert› acht prägende Bauten in der Zürcher City. Sie stammen aus unterschiedlichen Epochen, sprechen verschiedene Sprachen, erzählen eigene Geschichten. Für ihre Sanierung und Instandsetzung während der vergangenen Jahre aber war ein und dasselbe Büro verantwortlich: SPPA Architekten aus Zürich. ‹Massgeschneidert – Acht Bauten von SPPA Architekten in der Zürcher City› erscheint in der Edition Hochparterre, als Herausgeber amtete Zürichs Baugeschichtskenner Werner Huber. Die acht Bauten werden in Text, Bild und Plan vorgestellt. Dabei lenkt jeder Beitrag das Augenmerk auf die Besonderheiten der einzelnen Objekte. Bei dem einen ist es die lange Geschichte, die sich in der Vielschichtigkeit der Bausubstanz manifestiert. Bei einem anderen steht die Frage nach dem Denkmalschutz bei Nachkriegsbauten im Zentrum, beim nächsten ist es die Umnutzung vom Kauf- zum Bürohaus. ###Media_2### ‹Massgeschneidert› ist ein Buch für Zürcherinnen und Zürcher, die mehr über ihre Stadt erfahren möchten, für Menschen, die sich für den Umgang mit historischen Bauten interessieren, und für Menschen, die schöne Bücher schätzen: Eröffnet wird die Publikation mit einer Bildstrecke des Fotokünstlers Tom Huber. Heute Abend findet im Architekturforum Zürich die Buchvernissage statt – Start um 17.30 Uhr. ...