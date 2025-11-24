Bauen, abreißen, wieder aufbauen... Das ist einfach. Aber sich um Dinge kümmern, sie haltbar machen, sie am Leben erhalten, sie reparieren: Das ist eine schwierige Aufgabe. Man muss beobachten, zuhören, aufmerksam sein. Studieren, verstehen. Anerkennen, was existiert, auch wenn es zerbrechlich ist, auch wenn es unvollkommen ist. Man braucht Verbündete. Es ist eine Aufgabe für diejenigen, die aus Erfahrung die Folgen der Zerstörung kennen, für diejenigen, die den Preis der Instandhaltung kennen, für diejenigen, die wissen, dass eine schöne Sache eine ewige Freude ist. Wenn man das schafft, ist Sorgfalt Macht.

Die Vorschläge können unterschiedlicher Art sein: Installationen, konstruktive oder

transformative Interventionen, Performances, künstlerische Werke oder architektonische Visionen. Sie müssen mit dem Thema der Biennale in Verbindung stehen und die Verantwortung

unserer Berufe und Praktiken in Bezug auf die Beobachtung, Erhaltung und den sorgfältigen Umgang mit der Umwelt, in der wir leben, thematisieren und hinterfragen. Die Aktionen werden im malerischen Park der Villa Saroli in Lugano durchgeführt oder können sich über dessen Grenzen hinaus erstrecken, sofern die kommunalen Vorschriften eingehalten werden. Ein Vertreter der Stadt wird diesbezüglich Unterstützung leisten.