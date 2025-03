Wie können Bauprojekte in Zukunft effizienter und kollaborativer gestaltet werden? Eine Umfrage der Projektsoftware Smino gibt Antworten auf die Frage.

Mit der Publikation ‹Construction Connected› will die Rapperswiler Firma Smino, Entwicklerin der gleichnamigen Projektmanagement- und Kollaborationsplattform, die Zusammenarbeit in der Baubranche fördern (und natürlich die Plattform promoten). Die eben erschienene zweite Ausgabe fragt nach der «vergessenen Kunst der Kollaboration». Aus einer Umfrage unter Fachleuten aus der Baubranche in Deutschland, der Schweiz und Österreich hat der Report fünf Tipps für effizientere Bauprojekte abgeleitet.



1. Besser kommunizieren: Die Befragten wünschen sich «mehr sprechen, weniger Mails schreiben» und einen regelmässigen und direkten Austauschs.

2. Benutzerfreundliche digitale Plattformen nutzen: «Die Bedienung und Nutzung der verwendeten digitalen Plattformen sollte für alle Projektbeteiligten klar sein.»

3. Klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse: «Alle müssen wissen, wer wofür zuständig ist», wird ein Umfrageteilnehmer zitiert.

4. Realistisches Zeitmanagement: Die zunehmende Beschleunigung digitaler Prozesse gehe auf Kosten der Qualität, berichteten viele Teilnehmende.

5. Eine positive Arbeitskultur fördern: Ein «respektvoller Umgang und eine adäquate Fehlerkultur» seien mehrmals gefordert worden.