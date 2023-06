Bootswerft, Cully VD; Architektur: LOCALARCHITECTURE, Lausanne

Anlässlich der fünften Ausgabe des Westschweizer Architekturpreises «Distinction Romande d'Architecture» sind 17 Bauten ausgezeichnet worden. Die interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich von Themen wie Wiederverwertung, Atmosphäre, Diversität, ländliche und urbane Identität oder Imagination leiten lassen. 314 Projekte, realisiert zwischen 2018 und 2022, wurden eingegeben.

Die siebzehn ausgewählten Projekte, davon sechs «Lauréats», werden ab Herbst in einer Wanderausstellung präsentiert. Auftakt bildet ihre Vernissage im Kunstquartier Plateforme 10 in Lausanne am 21. September 2023, ab dem 15. November sind die Projekte dann in der Mediathek Wallis in Sitten und 2024 an weiteren Orten in der West- und Deutschschweiz zu sehen. Ein Veranstaltungsprogramm mit Besichtigungen und Konferenzen begleitet die Ausstellungen. Hochparterre wird die 17 Projekte in einem Themenheft dokumentieren. Es erscheint ebenfalls im September 2024.