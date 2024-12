Kollegen, Nachbarn, Konkurrenz – und Medienpartner, wie der Screenshot der Website von World-Architects aus dem Jahr 2007 zeigt.

PSA Publishers, der Verlag hinter den World-Architects-Plattformen, wurde 1994 in Zürich gegründet. Ein spannender Beitrag zeichnet die Entwicklung des Unternehmens in diesen drei Jahrzehnten nach.

30 Jahre PSA Verlag PSA Publishers, der Verlag hinter den World-Architects-Plattformen, wurde 1994 in Zürich gegründet. Ein spannender Beitrag zeichnet die Entwicklung des Unternehmens in diesen drei Jahrzehnten nach. 05.12.2024 18:10

World-Architects sind für ihre mehr als zwanzig nationalen und regionalen Online-Plattformen bekannt, auf denen Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Ingenieure, Lichtplaner, Hersteller und Architekturfotografen aus über fünfzig Ländern auf sechs Kontinenten vertreten sind. «Nur wenige Besucher der Website wissen vielleicht, dass World-Architects als Publikation begann, buchstäblich als Papierverzeichnis», heisst es im Jubiläumsbeitrag. PSA Publishers wurde 1994 von Hans Demarmels, Andres Sigg und Valentina Herrmann als erster unabhängiger Herausgeber von Architektenprofilen gegründet. Das ursprüngliche Konzept war einfach: ein jahrbuchartiges Verzeichnis mit Profilen ausgewählter Schweizer Architekten. Die Gründer stellten oft fest, dass Architekten rein bleiben und ihre Arbeit für sich selbst sprechen lassen wollten. «Eigenwerbung - oder das, was wir heute ein Kommunikationsteam nennen würden - erschien ihnen unhöflich, übermässig kommerziell, fast geschmacklos». Aber es bestand ein entscheidender Bedarf an solcher Werbung, damit Architekten und potenzielle Kunden zusammenkommen und zusammenarbeiten konnten. PSA ebnete den Weg. Heutzutage mag die Idee altmodisch klingen, aber damals war sie geradezu revolutionär und sicherlich überraschend. Innerhalb weniger Jahre blühte das Internet auf und versprach einfache Geschäfte und Kreativität über nationale Grenzen hinweg. So startete die PSA 1998 ihre erste digitale Plattform und stellte ihr Architektenverzeichnis online. Der Rest ist Geschichte und kann bei World-Architects nachgelesen werden. Wir bei Hochparterre erinnern uns – als langjährige Nachbarn an der Ausstellungstrasse – auch an die Anfänge und gratulieren herzlich....