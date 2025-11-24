Lesen mit tiun
Was wäre wenn? Die Intervention «Mirages» überblendet den Ladenraum von Hochparterre Bücher mit massgeschneiderten Visualisierungen. Fotos: Nora Walter & Pierre Chèvremont

Schaufenster als Innenraum

Die Intervention «Mirages» von Constructedvisions überblendet das Innenleben von Hochparterre Bücher mit Visualisierungen. Die dritte Schaufensterinstallation des Buchladens feiert am 4. Dezember Vernissage.

Roderick Hönig   24.11.2025 16:51

Seit Sommer 2025 stellt Hochparterres Buchhandlung sein knapp 14 Quadratmeter grosses Schaufenster an der Sihlhallenstrasse für Installationen zur Verfügung. Den dritten Turnus bespielen Nora Walter & Pierre Chèvremont von Constructedvisions.

Ihre Intervention «Mirages» überblendet das Innenleben von Hochparterre Bücher mit massgeschneiderten Visualisierungen und stellt so vertraute Elemente in ungewohnte Kontexte. Bild, Raum und Architektur werden verschoben, so dass «ein neuer Denk- und Diskursraum entsteht, der den gewohnten Blick auf gebaute Umwelt hinterfragt und alternative Perspektiven eröffnet.»

Vernissage
Donnerstag, 4. Dezember 2025, 19 Uhr
Hochparterre Bücher, Schöneggstrasse 27, Zürich
Installation läuft bis Januar 2026

Roderick Hönig
Roderick Hönighoenig@hochparterre.ch
Architektur
«Gebaute Leere, die sich mit Dunkelheit füllt»
