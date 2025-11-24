Was wäre wenn? Die Intervention «Mirages» überblendet den Ladenraum von Hochparterre Bücher mit massgeschneiderten Visualisierungen. Fotos: Nora Walter & Pierre Chèvremont

Die Intervention «Mirages» von Constructedvisions überblendet das Innenleben von Hochparterre Bücher mit Visualisierungen. Die dritte Schaufensterinstallation des Buchladens feiert am 4. Dezember Vernissage.

Seit Sommer 2025 stellt Hochparterres Buchhandlung sein knapp 14 Quadratmeter grosses Schaufenster an der Sihlhallenstrasse für Installationen zur Verfügung. Den dritten Turnus bespielen Nora Walter & Pierre Chèvremont von Constructedvisions.

Ihre Intervention «Mirages» überblendet das Innenleben von Hochparterre Bücher mit massgeschneiderten Visualisierungen und stellt so vertraute Elemente in ungewohnte Kontexte. Bild, Raum und Architektur werden verschoben, so dass «ein neuer Denk- und Diskursraum entsteht, der den gewohnten Blick auf gebaute Umwelt hinterfragt und alternative Perspektiven eröffnet.»