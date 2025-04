Am Wochenende vom 28./29. Juni 2025 können in Graubünden von Castasegna bis S-chanf 80 historische und zeitgenössische Gebäude gratis besichtigt werden. Offen steht auch das ehemalige Olympiastadion in St.Moritz, erbaut vom Architekten Valentin Koch für die Olympischen Winterspiele 1928. Während zwei Jahrzehnten stand das Gebäude leer, bis es vom Künstler und Designer Rolf Sachs restauriert und zum Wohnhaus umgebaut wurde. Mit dabei auch das vor einem Jahr in Pontresina eröffnete Hotel Maistra 160 von Gion A. Caminada. Gleichzeitig finden von Experten begleitete Architekturspaziergänge statt. Programm und Öffnungszeiten des zum vierten Mal vom Verein Open Doors Engadin (ODE) durchgeführten Anlasses findet man unter opendoors-engadin.org. Die Patronatsgemeinden sind dieses Jahr Bever und Samedan.