Filmfestival ‹Écrans Urbains 2026› Fotos: Guillaume Baeriswyl

Das Filmfestival ‹Écrans Urbains› kehrt vom 25. Februar bis 1. März 2026 nach Lausanne zurück und widmet sich in seiner siebten Ausgabe den sozialen, politischen und ökologischen Fragen der gebauten Umwelt.

Gezeigt werden zehn Filme in Vorpremiere oder als Erstaufführung, darunter drei Schweizer Produktionen. Ein Drittel der Vorführungen wird von Gesprächen mit Filmschaffenden, Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und weiteren Expert*innen begleitet. Ziel ist es, Architektur, Stadt und Landschaft aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Zu den Höhepunkten zählt der Eröffnungsabend im Capitole mit der Vorpremiere von ‹Le Chantier› des Lausanner Regisseurs Jean-Stéphane Bron oder der FIlm ‹Asphalte public› von Jan Buchholz. Weitere Programmpunkte widmen sich dem öffentlichen Raum, aktuellen Architekturpraktiken sowie Fragen von Sichtbarkeit und Geschlechtergerechtigkeit in den Planungsberufen. Ergänzt wird das Programm durch Vorführungen für ein junges Publikum und Mittagsformate mit Diskussionen in Zusammenarbeit mit dem FAR – Forum d’architectures Lausanne.

Mehr Infos und Programm hier.