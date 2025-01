Backe-Backe-Brockenhaus, 2. Februar 2025 im Architekturforum Zürich. Fotos: Martin Zeller

Redaktion Hochparterre 21.01.2025 14:07

Alles – auch Gebautes – kommt aus der Natur. In situ, also unmittelbar vor Ort, werden den Kindern anhand von Bauteil-Zutaten die Zusammenhänge zwischen Gebautem und Natur erzählerisch, haptisch und praktisch nähergebracht. Durch Bauen, Umbauen und Vergleichen von Modellen mit verschiedenen Materialien, werden unterschiedliche Möglichkeiten, Grenzen und Konsequenzen des Bauens spielerisch reflektiert und verstanden. Das Angebot ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren geeignet und kann auch im Rahmen von Workshops für Schulklassen wiederholt werden. Der Workshop ist initiiert von Atelier NOW in Kooperation mit dem baubüro in situ.