Architect@Work Lausanne

Redaktion Hochparterre 23.09.2024 10:12



Nach sieben Ausgaben Zürich haben die Organisatoren der Veranstaltung Architect@Work beschlossen, eine neue Edition in der Westschweiz ins Leben zu rufen. Die erste Veranstaltung wird in Lausanne stattfinden und richtet sich an Architektinnen und Innenarchitekten aus den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg, Jura, Bern, Freiburg und Wallis. Architect@Work Lausanne findet am 20. und 21. November im Kongresszentrum Beaulieu statt.

Mehr Informationen gibt es unter lausanne.architectatwork.ch.