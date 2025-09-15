19./20./27.9.: Kunst+Bau Tage Zentralschweiz
Die Kunst+Bau Tage vom 19., 20. und 27. September 2025 laden dazu ein, Kunst und Bau in sechs Innerschweizer Kantonen aus neuen Perspektiven zu betrachten.
Die Kunst+Bau Tage sind eine Veranstaltung, die dem Bewusstsein für Kunst und Bau-Projekten gewidmet ist. Sie bieten eine Plattform, um das Verständnis für die Bedeutung von Kunst und Architektur zu fördern und ermöglichen, Kunst im Zusammenspiel mit Gebautem neu zu entdecken. Die Veranstaltung findet am 19., 20. und 27. September 2025 statt. Zum Auftakt diskutieren Madeleine Schuppli, Annette Gigon, Thomas Hirschhorn und Pius Knüsel im Neubad Luzern über die Rolle zeitgenössischer Kunst-und-Bau-Werke. An den Folgetagen finden geführte Rundgänge in den sechs Innerschweizer Kantonen statt – mit bekannten, verborgenen und teils nicht öffentlich zugänglichen Werken.
Zu den Anmeldungen der Führungen:
Kanton Nidwalden: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung
Kanton Schwyz: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung
Kanton Luzern: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung
Kanton Uri: 27.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung
Kanton Obwalden: 27.09.2025 | 10:15 & 14:15 Uhr zur Anmeldung
Kanton Zug: 27.09.2025 | 10:15 Uhr & 14:15 Uhr zur Anmeldung
Das Gespräch startet am Freitag 19. September 2025 um 18:00 Uhr im «Pool» des Netzwerk Neubad. Eintritt und anschliessender Apéro sind frei.
Kunst+Bau Tage
19., 20. und 27. September 2025
Podium und Führungen
Info und Anmeldung unter www.kunst-bau.ch
Veranstalterin ist die Kunst+Bau Kommission von Visarte Zentralschweiz.