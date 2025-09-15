Die Kunst+Bau Tage vom 19., 20. und 27. September 2025 laden dazu ein, Kunst und Bau in sechs Innerschweizer Kantonen aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Die Kunst+Bau Tage sind eine Veranstaltung, die dem Bewusstsein für Kunst und Bau-Projekten gewidmet ist. Sie bieten eine Plattform, um das Verständnis für die Bedeutung von Kunst und Architektur zu fördern und ermöglichen, Kunst im Zusammenspiel mit Gebautem neu zu entdecken. Die Veranstaltung findet am 19., 20. und 27. September 2025 statt. Zum Auftakt diskutieren Madeleine Schuppli, Annette Gigon, Thomas Hirschhorn und Pius Knüsel im Neubad Luzern über die Rolle zeitgenössischer Kunst-und-Bau-Werke. An den Folgetagen finden geführte Rundgänge in den sechs Innerschweizer Kantonen statt – mit bekannten, verborgenen und teils nicht öffentlich zugänglichen Werken.



Zu den Anmeldungen der Führungen:

Kanton Nidwalden: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung

Kanton Schwyz: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung

Kanton Luzern: 20.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung

Kanton Uri: 27.09.2025 | 10:00 & 14:00 Uhr zur Anmeldung

Kanton Obwalden: 27.09.2025 | 10:15 & 14:15 Uhr zur Anmeldung

Kanton Zug: 27.09.2025 | 10:15 Uhr & 14:15 Uhr zur Anmeldung

Das Gespräch startet am Freitag 19. September 2025 um 18:00 Uhr im «Pool» des Netzwerk Neubad. Eintritt und anschliessender Apéro sind frei.