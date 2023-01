Ansicht des Saffa-Pavillons nach seinem Wiederaufbau in Gossau ZH, 1958. (Berta Rahm Architectural Collection, Ms1998-011, Special Collections and University Archives, University Libraries, Virginia Polytechnic Institute and State University.)

18. Januar: 5. Schaffhauser Architekturgespräch

Das Schaffhauser Architekturforum lädt zum 5. Architekturgespräch über den verschollen geglaubten Saffa-Pavillon der Schaffhauser Architektin Berta Rahm ein.