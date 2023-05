Auf nach Winterthur am 16. Juni!

«Nachhaltigkeit prägt Baukultur» lautet der Titel des 13. Winterthurer Bauseminars am Freitag, 16. Juni. Die Veranstaltung schlägt den Bogen von den baukulturellen über die rechtlichen und politischen Aspekte bis hin zu den Fragen des Vollzugs einer nachhaltigen Baukultur. Entsprechend breit ist das Spektrum der Referentinnen und Referenten. So spricht beispielsweise Regierungsrat Martin Neukom über die Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft im Gebäudebereich, der stellvertretende Stadtbaumeister Peter Baki gibt Einblick in den städtischen Richtplan, und Max Dudler referiert über Ökologie und Nachhaltigkeit in Architektur und Städtebau.

Zur Auflockerung vor dem Mittag gibt der hier Schreibende Einblick in die Arbeiten zum Architekturführer Winterthur, der im Herbst nächsten Jahres erscheinen soll.

Den Schlusspunkt der Veranstaltung setzt ein Podiumsgespräch. Thomas Jung, Bausekretär und Leiter des Amts für Baubewilligung, diskutiert mit Regierunsrat Neukom, Stadträtin Christa Meier, Danke Ménard und Andreas Loepfe.