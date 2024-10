Der Bauingenieur und ZHAW-Dozent Kristian Schellenberg wird in seinem Vortrag die Möglichkeiten und Herausforderungen von neuen Technologien im Brückenbau erörtern. «Die Digitalisierung bietet auch im Brückenbau neue Möglichkeiten zur Koordinierung der Baubeteiligten. Dabei kann der einfachere Informationsfluss zur Beschleunigung des Planungsprozesses und zur Vermeidung von Fehlern verwendet werden», heisst es in der Einladung. Die digitalen Modelle würden insbesondere zum Ordnen und Verwalten der Bauwerksinfomationen verwendet, sowohl in der Projekentwicklung, für den Bau, als auch für die Erhaltung der Brücken. «Eine Effizienzsteigerung wird dadurch erzielt, wenn der Planer, Unternehmer oder Bauherr auf ein bereits bestehendes Modell zurückgreifen kann und es für die neuen Aufgaben weiterbearbeiten kann.» Im Vortrag werden laufende Anwendungen erläutert und Möglichketen für die künftigen Entwicklungen aufgezeigt. Kann nach einem Erdbeben schnell auf die Daten zugegriffen werden, um die Schwere der Schäden rasch beurteilen zu können? Wird uns künftig die künstliche Intelligenz helfen, aus grossen Datenmengen die relevanten Beispiele zu finden, Referenzprojekte aufzuzegen und aus den bestehenden Informationen mögliche Anwendungsgrenzen zu eruieren?