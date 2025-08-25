Erstmals zugänglich für alle: das Haus Staehelin in Feldmeilen von Marcel Breuer und Eberhard Eiden- benz (Baujahr 1959)

Das Programm umfasst bekannte aber auch viele bisher ungesehene Wohn- und Gewerbehäuser, Schulen, Architekturikonen sowie historische Perlen. Am Open House-Wochenende sind diese zwischen 10 – 18 Uhr zu individuellen Öffnungszeiten für alle zugänglich. Es werden über 400 Führungen mit Architekt:innen, weiteren Expert:innen und engagierten Volunteers angeboten. Architekt:innen erklären ihre Entwurfsgedanken, Denkmalpfleger:innen erläutern Umbauten und Renovationen von Schutzobjekten, Planer:innen erörtern städtebauliche Konzepte und Aussenräume und viele Volunteers geben kompetent Auskunft. Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum: Architekturinteressierte, Laien und Fachleute kommen miteinander ins Gespräch, die Bewohner:innen entdecken ihre Stadt neu und diskutieren deren gebaute Umgebung.



Gute Bauten, Made in, Dübendorf/Uster und Fokus Nachhaltigkeit

Open House Zürich macht viele der diesjährig Nominierten und Ausgezeichneten der Ausschreibung Gute Bauten der Stadt Zürich zugänglich. Sie werden auf der Webseite und auf dem Übersichtsplan gekennzeichnet sein. Open House erweitert sein Programm durch die Kooperation mit der Made in Zurich Initiative und ihrem Tag der Urbanen Produktion. Über die hier ausgeschriebenen Gebäude hinaus öffnen am Samstag, den 27. September mehr als 70 Produzierende in der Stadt ihre Ateliers, Werkstätten und kleinen Fabriken. Das grosse Interesse an der Bautätigkeit in Dübendorf und Uster bestärkt uns, auf die hier aktuelle Stadtentwicklung einen Schwerpunkt zu legen. Die anhaltende intensive Bautätigkeit der letzten Jahre hat in Dübendorf buchstäblich grosse Veränderungen hervorgerufen. Die Stadt befindet sich in einem rapiden Wachstumsprozess: besonders der Westen mit dem an Schwamendingen angrenzenden Hochbord wurde umgepflügt und findet sich jetzt in eine hohe Dichte an Wohntürmen und grossmassstäblichen Genossenschaftsbauten.

Ein immer stärkerer Fokus in der Erweiterung der Gebäudeauswahl liegt auf Aspekten der Nachhaltigkeit: Besonders bei halböffentlichen oder gewerblichen Nutzungen bietet es sich an, das Bestehende weiterzuverwenden, umzubauen und umzunutzen. Viele der aktuell neu fertiggestellten und sehenswerten Projekte sind Umbauten, wie beispielsweise die Werkstadt Zürich, Gebäude Q, ein immenser Umbau von baubüro in situ, die die Sanierung der Hauptwerkstätten der SBB umfasste. Gleichzeitig ist die Sammlung der historischen Villen und besonderer architektonischer Juwelen gewachsen: Auf einem Spaziergang durchs Doldertal, die neben der Werkbundsiedlung Neubühl wohl die wichtigste Brutstädte des modernen Bauens in Zürich darstellt, können einige Gebäude auch von innen besichtigt werden, darunter Gebäude von Max Haefeli sen. über Carola und Sigfried Gideon-Welcker, Rudolf und Flora Steiger-Crawford, Marcel Breuer mit Alfred & Emil Roth bis zum Haus Liesch. Zu diesen Villen gesellen sich nun erstmals geöffnete private Wohnhäuser der Moderne: Die Casa Zentner (1964) am Hang des Sonnenbergs ist das einzige im Ausland errichtete Haus des italienischen Architekten Carlo Scarpa. Erstmals wird zudem das Haus Staehelin in Feldmeilen von Marcel Breuer und Eberhard Eidenbenz (Baujahr 1959) geöffnet.

Ähnlich wie mit den Gewerbebauten verhält es sich auch mit einer anderen stadtprägenden Grosstypologie: Den Schulhäusern. Auch hier vermehrt zunehmend Umbau und Weiterbau die Qualität des Bestands. Die bereits in den letzten Jahren gezeigten Schulen Schauenberg (Adrian Streich Architekten), Thurgauerstrasse (Bollhalder Walser Architektur) und Hirschengraben (1893) sowie der Klassiker Kindergartenhaus Wiedikon (1932/2002) bleiben Teil der Auswahl. Sie werden im Programm ergänzt durch Projekte, die das Thema der Sanierung und des intelligenten Weiterbauens meistern. So beispielsweise das seit kurzem zu einer Schule transformierte Radiostudio von Max Bill im Quartier Unterstrass: Spillmann Echsle rüstet das markante Hochhaus für die Anforderungen einer Sekundar- und Musikzentrum – der Schulanlage Brunnenhof aus.



Rahmenprogramm Plus+

In der Vorwoche findet das Rahmenprogramm Open House PLUS + statt. Von Montag, 22. September bis Donnerstag, 26. September finden täglich Events im ZAZ Bellerive Zentrum Architektur Zürich statt. Diese vier Abende werden kuratiert und moderiert von Andreas Ruby, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums, rund um die reflektive Frage: Wo ist die Profession aktuell zu verorten?