1. Gottfried-Böhm-Stipendium: bis 31.8. Zum ersten Mal lobt die Stadt Köln das internationale Gottfried-Böhm-Stipendium für postgraduierte Architektinnen und Architekten aus der ganzen Welt aus. 26.05.2023 14:12

Das erste Gottfried-Böhm-Stipendium der Stadt Köln soll postgraduierten Architektinnen und Architekten aus der ganzen Welt die Chance geben, ein Jahr lang ein kreatives und visionäres städtebauliches Projekt für Köln und die Region zu entwickeln. Die Stipendiat:in erhält für ein Jahr eine kostenfreie Unterkunft, einen Arbeitsplatz in einem kreativen Umfeld mitten in der Stadt – beispielsweise im Forum der Stiftung für Kunst und Baukunst – und einen monatlichen Förderbetrag von 2.500 Euro. «Gottfried Böhm hat unsere Stadt mit seinen Bauten geprägt und die Kölner Baukultur durch seine Werke in die Welt getragen. Mit dem Stipendium in seinem Namen ehren wir den von uns hochgeschätzten Kölner Architekten für sein Lebenswerk», wird Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Schirmherrin des Stipendiums, in einer Pressemitteilung zitiert. Ausgeschrieben und betreut wird das Stipendium vom Verein der Freunde und Förderer der Technischen Hochschule Köln e.V.....