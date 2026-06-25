Kulturzentrum statt Abriss: die Maag-Hallen bleiben!

Die IG Zentrum Hardbrücke, die sich für eine nachhaltige Entwicklung von Zürich West einsetzt, verkündet heute grosse Neuigkeiten: Die Maag-Hallen bleiben bestehen!

Die Swiss Prime Site (SPS), Eigentümerin des Areals, verzichtet auf den Abriss der historischen Industriehallen. Das geplante Neubauprojekt von Sauerbruch Hutton, das 2021 aus einem vieldiskutierten Studienauftrag hervorgegangen war, wird ersatzlos gestrichen. Stattdessen investiert die SPS rund 60 Millionen in die Sanierung und will das Maag-Areal zum kulturellen Zentrum unseres Quartiers entwickeln. Bravo!

«Wir freuen uns sehr über diesen Entscheid!», schreibt die IG Zentrum Hardbrücke. Dasselbe gilt wohl für die über 10'000 Unterzeichnenden der Petition «Rettet die Maag-Hallen!», die 2022 an die Stadtvewaltung übergeben wurde, und für viele andere Engagierte (darunter auch Hochparterre), die sich in den letzten Jahren gegen den Abriss des historisch bedeutsamen und als Kulturstätte beliebten Bauwerks eingesetzt haben.

Dass die Maag-Hallen erhalten bleiben und saniert wird, seie eine gute Nachricht für das Quartier, schreibt die IG Zentrum Hardbrücke. «Wir begrüssen ausdrücklich die Absicht der SPS, das Maag-Areal zu einem kulturellen Zentrum weiterzuentwickeln. Das entspricht genau dem, was Zürich-West braucht: Orte mit Charakter und Geschichte, die das Quartier beleben.»

Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, läuft der Mietvertrag der aktuellen Betreiberin, die Maag Music & Arts AG 2029 aus. Im Gespräch für eine Nachfolgerin sei das Naturhistorische Museum der Universität Zürich, denn die sanierten Flächen eröffneten dem Museum eine attraktive Entwicklungsperspektive.