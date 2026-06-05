Eine Reise durch das Bergell
Vom 7. Juni bis 27. September 2026 lädt die vierte Ausgabe der Biennale Bregaglia ein, das Bergell unter dem Ausstellungsthema «Transito» zu entdecken.
Von Maloja über die Alp Cavloc, Casaccia, Borgonovo, Stampa und Promontogno bis nach Castasegna verbindet die vierte Ausgabe der Biennale Bregaglia historische Transitrouten und Orte, die seit Jahrhunderten von Bewegung, Austausch und Übergang geprägt sind. «Transito bedeutet nicht nur, von einem Ort zum anderen zu gehen, sondern auch, Veränderungen zu erleben. Reisen geschieht aus vielen Gründen: aus Notwendigkeit, Handel, Abenteuer oder der Suche nach neuen Erfahrungen und hat das Bergell über Jahrhunderte geprägt. Gleichzeitig ist das Tal ein Ort, an dem unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Landschaften aufeinandertreffen. Diese Spannung zwischen Bewegung und Begegnung steht im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeiten der Biennale», so die Kuratorin Anna Radaelli.
Die Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, über diese Themen nachzudenken und ihre persönliche Forschung zu den symbolischen Orten des «Transito» im Bergell und darüber hinaus zu vertiefen. Ob zu Fuss, mit dem ÖV, dem Fahrrad oder auf andere Weise: Besucherinnen und Besucher der Biennale Bregaglia 2026 können ihre «Transito-Reise» selbst gestalten und Tempo, Route und Orte frei wählen.
Biennale Bregaglia 2026
«Transito» ist vom 7. Juni bis 27. September 2026 täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. San Gaudenzio
ist auch nachts zugänglich. Die Ausstellung und die begleitenden Veranstaltungen sind kostenlos,
sofern nicht anders vermerkt. Spenden sind willkommen.
Vernissage, 6. Juni 2026
12–16 Uhr: Künstlerinnen und Künstler, das Team und Guides sind bei den Ausstellungsorten präsent
14.30–15 Uhr: Castasegna, alte Zollbrücke, Al Fadhil: Transumanza sonora, Performance
Ab 17 Uhr: Vicosoprano, Centro sportivo, Essen & Getränke, Ansprachen und Live-Musik bis spät
Alle sind eingeladen.
Künstlerinnen und Künstler
Kathrin Siegrist: Maloja, Torre Belvedere, Aria Adiabatica (Installation, 2026)
DEM: Maloja, Scuola bilingue, Mondo di Bregaglia (Fahne, 2026); Stampa, Scheune Centro Giacometti, Bandiere della Bregaglia (Triptychon, 2026)
Umberto Cavenago: Maloja, Wiese neben dem Hotel Kulm, Souvenir di Montagna (Skulptur 2026)
Celia & Nathalie Sidler: Maloja, Alp Cavloc, Rastär (Multimedia-Installation, 2026)
Pietro Pirelli: Casaccia, Kirche San Gaudenzio, Fontana di suono (Ton-, Wasser-, Lichtinstallation, 2026)
Helena von Beust: Borgonovo, Kirche San Giorgio, Vasi comunicanti in Bregaia (Video- und Toninstallation, 2026)
Simone Berti: Stampa, Stall Martinenga 1492, Cervo (Video-Animation, 2026); Promontogno, Kirche Nossa Dona, Stambecco (Video-Animation, 2026); Stampa, Hirtenhaus, Urogallo (Video-Animation, 2026)
Dominik Zehnder: Promontogno, Kirche Nossa Dona, Pozzo dei desideri (Videoinstallation, 2026)
Haruka Fujita: Promontogno, Haus auf der alten Brücke, Bowl of Transience (LED-Installation, 2026); Promontogno, Haus auf der alten Brücke, Ephemeral Passage of Light: colorless and transparent (Videoprojektion, 2026)
Al Fadhil: Castasegna, alte Zollbrücke, Transumanza sonora (Installation / Performance, 6. Juni, 14.30–15 Uhr, 2026)
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