In Niemeyers Höhle

It’s a gumshoe book, kommt wie ein Kriminalroman daher, ist aber, je nach Lesart, philosophische Tiefenbohrung oder intellektueller Funkenflug. Ich brauchte schon ein gerüttelt Mass an Ichstärke, das Buch zu Ende zu lesen. Lytle Shaw, der Autor, ist zwar ein studierter Architekt, doch wurde er anschliessend Literaturwissenschaftler und damit ein äusserst belesener Mann. Das führt er mir 286 Seiten lang vor. Mir wurde schwindlig.

Worum geht es? Oscar Niemeyer (1907 – 2012) ist 1966 von der Militärjunta aus Brasilien vertrieben worden und geht nach Paris. Dort kennt er sich aus und man kennt dort ihn. Er ist nicht nur ein Stararchitekt, er war einst Le Corbusiers Statthalter in Rio de Janeiro und von 1947 bis 1953 dessen Stellvertreter im Gremium für den Bau des UNO-Hauptsitzes in New York. Niemeyer ist auch ein Vorzeigekommunist in einer Zeit, als le Parti Communiste Français, PCF, noch eine innenpolitische Grossmacht war, auf dem absteigenden Ast allerdings. Die Partei beauftragt Niemeyer mit dem Entwurf für ihre neue Zentrale in Paris. Gratisarbeit eines Überzeugten übrigens.

Das Gebäude hat zwei Teile. Ein abgewinkeltes, sechsgeschossiges Bürohaus mit einer Rasterfassade aus dem Hause Jean Prouvé und einer unterirdischen Erschiessungs- Büro- und Besprechungszone inklusive Plenarsaal und, selbstverständlich, einer Tiefgarage. Oben und unten sind seltsam unverbunden, eine geneigte Betonebene steigt vom Strassenrand bis zum Gebäude an und da, wo sie auf den Bürocontainer trifft, ist keine Sockelzone, sondern eine sonderbare Naht. Der Eingang, ein Mausloch, führt nach unten, man betritt die Zentrale der kommunistischen Partei, indem man sich duckt. Das Proletariat kämpft unterirdisch, in einem Kellergeschoss. Was ist kommunistisch an diesem Bürogebäude? Die Drohnensicht von oben offenbart wie Hammer und Sichel in den Situationsplan eingeschrieben sind. Allerdings sieht man das nur auf dem Papier. Man muss zuerst die Gebrauchsanweisung lesen, um den Kommunismus zu entdecken. Wie sieht denn nach Stalins Zuckerbäckerstil die kommunistische Architektur um 1970 aus? Das ist das Rätsel, wofür ich im Buch nach einer Antwort suchte.

Doch geht es darin kaum ums Gebäude, nein, hier werden die damaligen Strömungen der politischen Philosophie verhandelt. Strukturalismus heisst das Zauberwort. Lytle Shaw findet ihn im damaligen Diskurs der intellektuellen Gemeinde, sprich im Zeitgeist. Die nach 1968 verunsicherte kommunistischen Partei konnte sich allerdings auf Strukturalismus keinen Reim machen. Sie hechelte der Philosophenmode hinterher, kam allerdings mit dem orthodoxen Klotz am Bein nicht weit.

Ich war so diszipliniert wie ein Kandidat des Zentralkomitees und habe mich durchgeackert, habe sogar den langen Artikel über Strukturalismus in der Architektur in Wikipedia studiert. Da fand ich meine Vorfahren wie Aldo von Eyk oder Herman Hertzberger inklusive der ganzen Geschichte wie Teil und Ganzes zusammenwirken. Andersherum, die Systemdiskussion. Leider fand ich in Niemeyers Politzentrale rein nichts davon. Er hat mit Strukturalismus nichts zu tun. Sein Gebäude ist das pure Gegenteil davon, ein Unikat, ein Massanzug, keineswegs offen für Nutzungsänderung oder Erweiterung. Ein Niemeyer ganz und gar. Es könnte auch die Zentrale einer Versicherungsgesellschaft sein oder eine Bank.

Ich sehe das wohl zu architektisch. Hätte ich verstanden, dass durch dieses Gebäude Überbau und Basis dargestellt sind, dann allerdings wären mir die Augen ausgerieben worden. Ich hätte gemerkt, wie die Diskussion um den Strukturalismus der Sechzig-Siebzigerjahre an diesem Bau sich nachvollziehen lasse. Hätte ich Althusser und Lévi-Strauss aufmerksamer gelesen, dann wäre ich imstande gewesen, zu verstehen, was ich bei Shaw las. Leider habe ich auch die entscheidenden Filme verpasst, Belmondo in «L’homme de Rio» zum Beispiel. Kurz, ich war dem Buch nicht gewachsen.

Ich habe mir zu meiner Rechtfertigung überlegt, ob denn Niemeyer das Buch verstanden hätte und kam zum Schluss: kaum. Ein Mann, der den Plenarsaal eingräbt und ihn als Kuppel im Vorfeld wie den Bauch einer Schwangeren aus dem Boden presst, hat kaum vorher «Tristes Tropiques» gelesen und das wilde Denken umgesetzt. Während der Lektüre hatte ich Unwillen angereichert und ich griff zu meinem eigenen Trivialmarxismus. Ich nahm das Gebäude als Basis und wollte dem riesigen Überbau, der mir da vorgeführt wurde, etwas die Luft rauslassen. Das war ich Niemeyer schuldig, einem Kommunisten, der Architekt war, kein philosophischer Spekulant. Ich versuchte mich also in seine Schuhe zu stellen und überlegte: Wie kam er da drauf, wie ist sein Entwurf entstanden? Davon nämlich ist im Buch wenig zu lesen. Die Basis, das Gebäude, hat mit dem Überbau, den Lytle Shaw aufgetürmt hat in meinen Augen wenig zu tun. Es ist intellektuelles Kunstturnen, ich hätte es lieber konkret.