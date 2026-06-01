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Neues beim Stahlbau Zentrum Schweiz

Personelles beim Stahlbau Zentrum Schweiz. Stefan Baumberger ist neuer Geschäftsführer, Valentina Wetter und Patric Fischli-Boson bilden das neue Co-Präsidium.

Text: Redaktion Hochparterre
01.06.2026 17:50
Magazin Stahl

Seit dem 1. April 2026 ist Stefan Baumberger neuer Geschäftsführer des Stahlbau Zentrum Schweiz. Er hat die Geschäftsführung von Bernhard von Mühlenen übernommen, der das SZS interimistisch geleitet hat. Viele kennen den an der EPFL ausgebildeten Architekten in seiner Rolle als Geschäftsführer der Schweizer Baumuster‑Centrale Zürich, die er von 2016 bis 2025 innehatte. Er versteht das Stahlbau Zentrum Schweiz als Schnittstelle, die Wissen bündelt, Akteure vernetzt und den qualitativ hochwertigen Einsatz des Stahlbaus aktiv fördert, lässt uns die Medienmitteilung wissen.

Redaktion Hochparterre
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