Strom am Tag, Kühlung in der Nacht

Seit 2016 vergibt Einsiedeln einen Energie- und Förderpreis. 2025 ging er an die Firma KST für das für ihren Neubau entwickelte und umgesetzte Energie- und Kühlsystem. Es heisst «CoolShift» und basiert auf dem Prinzip der Nachtauskühlung. Die Firma, die Lösungen für das Klimatisieren, Heizen, Kühlen, Lüften sowie die Raumakustik und das Integrieren smarter Gebäudetechnik anbietet, entwickelte drehbare Panels mit einem Photovoltaik-Modul auf der einen Seite und einem Emitter-Modul auf der anderen Seite gleich selbst. Die schwarzen Emitter-Module sind verbunden mit einem Wasser-Rohrsystem, das vor allem in zentralen Flächen der Betondecken des neuen Firmensitzes verlegt ist. Sie nehmen tagsüber die überschüssige Raumwärme auf und geben sie an den Nachthimmel wieder ab – mittels Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung. Das durch den aufgeheizten Beton erwärmte Wasser wird durch die Panels auf dem Dach geleitet und fliesst dann ausgekühlte zurück in die Betondecken.