SIA-Geschäftsführer Christoph Starck geht

Der Vorstand des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) und der SIA-Geschäftsführer Christoph Starck haben sich im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Dies vermeldet der Verband in einer Medienmitteilung. Darin heisst es: «Mit der Verabschiedung der revidierten Statuten hat der SIA die Grundlage für die organisatorischen Weiterentwicklungen des Vereins gelegt. Im Rahmen dieser Neuausrichtung sind sich der Vorstand und der Geschäftsführer Christoph Starck nicht einig über die zukünftige Führung und die Organisation der Geschäftsstelle, weshalb Christoph Starck aus der Geschäftsleitung ausscheidet und seine Tätigkeit für den Verein im gegenseitigen Einverständnis per sofort beendet.»