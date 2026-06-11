Redaktor*in für Raumplanung / Städtebau (60-80%)

Wir, die Hochparterre AG, ist ein Verlag für Architektur, Planung, Design und Landschaftsarchitektur in der Schweiz. Seit 38 Jahren stehen wir für unabhängigen und kritischen Journalismus. Für unser Publikum aus Berufsleuten, Branchenakteur*innen und interessierten Laien produzieren wir eine Zeitschrift, Sonderhefte, Bücher, Podcasts und veranstalten Events. Und zwar in diesem schönen Raum an der Ausstellungsstrasse 25 beim Zürcher HB.

Per 1. September 2026 oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n Redaktor*in für Raumplanung / Städtebau mit dem Pensum 60-80%.

Deine Aufgaben

Du findest die spannendsten und relevantesten Planungsgeschichten in der Stadt und auf dem Land. Du schreibst Reportagen, Interviews, Kritiken und Kommentare und bringst deine Inhalte auf unseren Kanälen an die Leser*innen. Du bist mitverantwortlich für unseren Internetauftritt Hochparterre.ch. Du schmiedest Konzepte für Publikationen, Projekte und Veranstaltungen und setzt selbstorganisiert und professionell Projekte mit externen Partner*innen um.

Dein Profil

Du hast eine Ausbildung in Raumplanung, Geografie, Städtebau oder Architektur absolviert, möchtest dich in diesen Bereichen weiterbilden oder hast dich als Journalist*in auf Raumplanung spezialisiert. Du bist sprachlich stark, hast journalistische Erfahrung in digitalen und gedruckten Medien. Du hast ein Gespür für Geschichten und recherchierst kritisch deren Hintergründe. Du besitzt ein vielfältiges Netzwerk in der Schweizer Planungsbranche oder möchtest eins knüpfen. Du arbeitest selbständig und bleibst auch in arbeitsintensiven Phasen gelassen und fokussiert.

Unser Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche, kreative Arbeit in einem unabhängigen Medienunternehmen. Wir sind ein lebhaftes Team mit einem soziokratischen Organisationsmodell und einer Kooperationshaltung, die auf Transparenz und Wertschätzung setzt. Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit CV, Motivationsschreiben und maximal drei Textproben bis 6. Juli 2026 an verlag @ hochparterre . ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.

Bei Fragen melde dich bei Axel Simon: simon @ hochparterre . ch oder 044 444 28 63