Planikum fusioniert mit PG Landschaften
Planikum arbeitet schon länger mit PG Landschaften zusammen. Nun fusionieren die beiden Büros und können so fast die ganze Schweiz abdecken.
Seit über zwei Jahren arbeitet das Zürcher Landschaftsarchitkturbüro Planikum erfolgreich auf Projektbasis mit PG Landschaften zusammen, einem Landschaftsarchitektur-Büro aus Sissach. Rückwirkend per Anfang 2026 haben die beiden Büros nun fusioniert. Durch den Zusammenschluss entsteht ein grosses Büro mit insgesamt 55 Mitarbeitenden, zwei Standorten und einem kompletten, zukunftsorientierten Angebotsportfolio. Der neue Standort Sissach erweitert den geographischen Fokus in die West- und Nordwestschweiz.
Der Firmenname PG Landschaften wird noch bis Mitte September 2026 weitergeführt. Anschliessend tritt das Büro nur noch unter dem Namen planikum auf. Für Kundinnen und Kunden von Planikum und PG Landschaften gibt es durch die Fusion abgesehen vom Namenswechsel für einen Teil der Firma keine nennenswerten Änderungen, Ansprechpersonen und Teams bleiben bestehen. Die operative Leitung für beide Büros, Sissach und Zürich, übernimmt Elena Lischka. Pascal Gysin ist schon seit zwei Jahren Mitglied des Verwaltungsrats von Planikum.